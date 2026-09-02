GDA लाया इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी में प्लॉट्स खरीदने का बेहतरीन मौका; आज ही करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जनपद के रिहायशी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक बेहतरीन योजना लेकर आया है। जीडीए के ओर से जारी किए गए भूखंडों की नीलामी सात सितंबर को होगी। नीलामी में इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, कोयल एन्क्लेव, कर्पूरीपुरम और ब्रिज विहार समेत कई प्रमुख योजनाओं की संपत्तियां शामिल हैं।

60 से ज्यादा भूखंडों पर लगेगी बोली नीलामी में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ दुकान, कन्वीनियेंट शॉपिंग, ग्रुप हाउसिंग, ओल्ड एज होम, सामुदायिक केंद्र, स्कूल और अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड भी शामिल किए गए हैं। अपर्क सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया इंदिरापुरम न्यायखंड-1 में 27 व्यावसायिक भूखंड नीलामी में रखे गए हैं। इंदिरापुरम विस्तार ब्लाक-ए में 19 आवासीय और दो व्यावसायिक भूखंड समेत 60 से अधिक संपत्तियां सामान्य श्रेणी में शामिल हैं।