गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने के 2 महीने बाद WHO अलर्ट, 5 देशों के 21 अधिकारियों की टीम ने शुरू की जांच
गाजियाबाद में सीवेज सैंपल में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस (VDPV) टाइप-1 मिलने के दो महीने बाद डब्ल्यूएचओ की टीम जांच के लिए पहुंची है।
HighLights
गाजियाबाद में VDPV टाइप-1 मिलने के बाद WHO टीम पहुंची।
पांच देशों के 21 अधिकारियों ने टीकाकरण अभियान की जानकारी ली।
डेढ़ लाख बच्चों का सर्वे, 1000 बच्चे टीकाकरण से वंचित पाए गए।
मदन पांचाल, गाजियाबाद। डूंडाहेड़ा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के नमूने में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस (वी डीपीवी) टाइप-1 मिलने के दो महीने बाद डब्ल्यूएचओ की टीम बुधवार को गाजियाबाद पहुंची है। पता चला है कि टीम ने पहले सीएमओ कार्यालय में जिले भर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद यह टीम कैला भट्टा क्षेत्र, विजयनगर और सीएचसी डासना पहुंची और स्थानीय अधिकारियों से टीकाकरण के बारे में जानकारी हासिल की।
पांच देशों से आए स्वास्थ्य अधिकारी
टीम में शामिल पांच देशों के अधिकारियों ने ई वैक्सीन स्टोर में जाकर टीकाकरण में उपयोग होने वाली वैक्सीन के रखरखाव के बारे में जाना। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज अग्रवाल और डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि टीम में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और टीमोरलेस देश के 21 अधिकारी शामिल हैं। यह टीम भ्रमण के साथ पोलियो अभियान की योजना के बारे में बारीकी से जानकारी ले रही है, जिसे अपने देश में लागू कर सकते हैं।
डेढ़ लाख बच्चों का विवरण होगा तैयार
बता दें कि पांच जून 2026 को जांच में यह वायरस मिला था।आठ जून को शासन स्तर से वीसी के माध्यम से विशेष बैठक हुई। तय किया गया कि 12 अतिसंवेदनशील इलाकों में घर-घर सर्वे और विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए। अभियान चला और 26 जून तक डेढ़ लाख बच्चों का विवरण तैयार किया गया। सर्वे में पोलियो खुराक और टीकाकरण से एक हजार बच्चे वंचित मिले थे।
कब-कब क्या हुआ?
- घटना की शुरुआत: नगर निगम के डूंडाहेड़ा एसटीपी के सीवेज सैंपल में पोलियो वायरस की पुष्टि के बाद शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों की बैठक हुई।
- सर्वे और टीमें: जोखिम वाले 12 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों (जैसे विजयनगर, कैलाभट्टा, राजनगर, घूकना आदि) में 100 से अधिक टीमों को डोर-टू-डोर सर्वे के लिए उतारा गया।
- टीकाकरण लक्ष्य: शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें पोलियो ड्राप्स पिलाने और छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई गई।
- निगरानी: इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों द्वारा की गई।
गाजियाबाद के 12 इलाकों के 5 साल तक के डेढ़ लाख बच्चे निशाने पर सर्वे शुरू स्वास्थ्य विभाग ने अतिसंवेदनशील 12 क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे किया गया था। 28 जून को पोलियो अभियान के तहत छह लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।