गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने के 2 महीने बाद WHO अलर्ट, 5 देशों के 21 अधिकारियों की टीम ने शुरू की जांच

मदन पांचाल, गाजियाबाद। डूंडाहेड़ा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के नमूने में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस (वी डीपीवी) टाइप-1 मिलने के दो महीने बाद डब्ल्यूएचओ की टीम बुधवार को गाजियाबाद पहुंची है। पता चला है कि टीम ने पहले सीएमओ कार्यालय में जिले भर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद यह टीम कैला भट्टा क्षेत्र, विजयनगर और सीएचसी डासना पहुंची और स्थानीय अधिकारियों से टीकाकरण के बारे में जानकारी हासिल की।

पांच देशों से आए स्वास्थ्य अधिकारी टीम में शामिल पांच देशों के अधिकारियों ने ई वैक्सीन स्टोर में जाकर टीकाकरण में उपयोग होने वाली वैक्सीन के रखरखाव के बारे में जाना। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज अग्रवाल और डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि टीम में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और टीमोरलेस देश के 21 अधिकारी शामिल हैं। यह टीम भ्रमण के साथ पोलियो अभियान की योजना के बारे में बारीकी से जानकारी ले रही है, जिसे अपने देश में लागू कर सकते हैं।

डेढ़ लाख बच्चों का विवरण होगा तैयार बता दें कि पांच जून 2026 को जांच में यह वायरस मिला था।आठ जून को शासन स्तर से वीसी के माध्यम से विशेष बैठक हुई। तय किया गया कि 12 अतिसंवेदनशील इलाकों में घर-घर सर्वे और विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए। अभियान चला और 26 जून तक डेढ़ लाख बच्चों का विवरण तैयार किया गया। सर्वे में पोलियो खुराक और टीकाकरण से एक हजार बच्चे वंचित मिले थे।