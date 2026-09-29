गाजियाबाद में GDA की टीम ने चार कॉलोनियों में किया ध्वस्तीकरण, अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। जीडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मुरादनगर में अलग अलग स्थान पर चार कॉलोनियों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। प्रवर्तन क्षेत्र के 2 के प्रभारी के नेतृत्व में जीडीए की टीम नबीपुर बंबा मार्ग पर कार्रवाई करने पहुंची।

यहां गांव के निकट जमीन पर राजकुमार और दुष्यंत द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से किए प्लॉटिंग और और साथ ही नाले की जमीन को भी अपने निर्माण में मिला लिया था। जीडीए की टीम ने बुलडोजर की सहायता से ध्वस्तिकरण कराया। इसके बाद टीम ने शोभापुर गांव के निकट विकास और काजू चौधरी द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी पर भी ध्वस्तीकरण किया।