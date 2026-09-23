गरम-धरम ढाबे की रसोई में मिली भारी गंदगी, दीवारों पर रेंगते दिखे कॉकरोच

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। मोहननगर स्थित गरम-धरम ढाबे का बुधवार शाम एडीएम सिटी विकास कश्यप और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान ढाबे की रसोई में भारी गंदगी मिली और दीवारों पर कीड़े (कॉकरोच) चलते दिखे।

अधिकारियों ने इस पर नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार रसोई का संचालन न होने तक इसे बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मौके से चार खाद्य पदार्थाें के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं।

शाम करीब पांच बजे अधिकारियों की टीम निरीक्षण के लिए ढाबे पहुंची। एडीएम के साथ जिला अभिहीत अधिकारी सुरेश मिश्रा और अन्य कर्मचारी थे। सबसे पहले रसोई में टीम पहुंची तो काफी गंदगी रसोई में मिली। डीप फ्रीजर का तला टूटा हुआ मिला, जिसकी वजह से उसमें कॉकरोच चल रहे थे।

दीवारों पर भी मिले कॉकरोच दीवारों पर भी कॉकरोच चलते मिले। एडीएम सिटी ने बताया कि रसोई की स्थित काफी खराब थी। इस पर ढाबा संचालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार मानक पूरे करने और इसके बाद ही रसोई का संचालन करने के लिए कहा गया है। रसोई में सभी मानकों के लिए फिलहाल दो दिन का समय दिया गया है।