गाजियाबाद के PG में पंखे से लटका मिला महिला इंजीनियर का शव, पिता की कॉल न उठने पर खुला राज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीतिखंड-एक स्थित पीजी में महिला इंजीनियर का शव पंखे पर लटका हुआ मिला।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस इंजीनियर का मोबाइल कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है।

पीजी में दो माह से किराये पर रह रही थी महिला

मूलरूप से शामली निवासी शिवांगी नीतिखंड-एक स्थित पीजी में दो माह से किराये पर रहती थीं। बीसीए के बाद उसने नोएडा सेक्टर-62 स्थित कंपनी में ज्वाइन किया था।

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शनिवार सुबह महिला के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने पीजी केयर टेकर की मौजूदगी में गेट तोड़ा।

मामले की जांच शुरू

युवती का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित किया गया है। मोबाइल को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच ले लिए भेजा गया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्वजन की तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।