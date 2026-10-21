ई-वे बिल में खेल: गाजियाबाद में करोड़ों की कर चोरी का पर्दाफाश

शोभित शर्मा, साहिबाबाद। माल भेजने के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने में जालसाज खूब खेल कर रहे हैं। कर चोरी के लिए बिल में छेड़छाड़ की जा रही है।

ऐसे कई मामलों में ई-वे बिल के आधार पर राज्यकर विभाग ने कार्रवाई कर टैक्स चोरी का खुलासा भी किया है। अधिकारियों का दावा है कि पोर्टल पर ई-वे बिल कैंसिल होने और इसकी अवधि बढ़ाए जाने समेत अन्य बिंदुओं की निगरानी कराई जा रही है।

46 ई-वे बिल किए कैंसिल पिछले दिनों राज्य कर विभाग से जोन-1 की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने लीथियम बैटरी के पार्ट्स की बिक्री करने वाली दो फर्मों पर जांच की थी। इसमें जांच का आधार पोर्टल पर ई-वे बिल ही बने। दोनों फर्म ने सालभर में करीब 46 ई-वे बिल कैंसिल किए।

इनकी कीमत सात करोड़ से अधिक थी। इसके अलावा 83 लाख के 12 ई-वे बिल की अवधि भी फर्म में बढ़ाई गई। इनकी निगरानी को जब आगे बढ़ाया गया, तो करीब 15 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का पर्दाफाश हुआ।