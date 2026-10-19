लोनी डीएलएफ कॉलोनी में सीवर जाम और गंदगी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नगर पालिका टैक्स तो वसूलती है। लेकिन, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। कई बार शिकायत की, कोई समाधान नहीं। -विपिन चंद्रा, स्थानीय निवासी



गली निर्माण न होने से जलभराव हो रहा है, दुर्गंध से बीमारियों का अंदेशा बना है। -आफताब राजा, स्थानीय निवासी



नाली और सीवर जाम की शिकायत मिली है, इसे जल्द खुलवा दिया जाएगा। पालिका के सफाई कर्मचारी नियमित मोहल्ले में सफाई के लिए जाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पालिका गंभीर है। -राजकुमार, सफाई निरीक्षक नगरपालिका लोनी

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