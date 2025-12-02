Language
    Delhi-Meerut Expressway: एग्जिट प्वाइंट बंद, साइनेज नहीं दिखने से चालक भ्रमित; डीएमई पर लग रहा जाम

    By Hasin Shahjama Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आइपीईएम कॉलेज के पास एग्जिट प्वाइंट बंद होने से यात्रियों को भ्रम हो रहा है और जाम लग रहा है। एनएचएआइ ने छोटे साइनेज बोर्ड ...और पढ़ें

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर मेरठ जाने की दिशा में आइपीईएम कॉलेज के पास का एग्जिट प्वांइट बंद।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर मेरठ जाने की दिशा में आइपीईएम कॉलेज के पास का एग्जिट प्वांइट बंद होने से यात्री भ्रमित हो रहे हैं। इससे यहां जाम की स्थिति बन रही है। इस एग्जिट को बंद करने के लिए एनएचएआइ ने छोटे-छोटे साइनेज बोर्ड लगाए हैं। तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों को ये बोर्ड नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एग्जिट प्वाइंट के पास पहुंचने पर वाहन चालकों को उसके बंद होने का पता चलता है। एनएचआई ने इस एग्जिट प्वाइंट कार्य दिवस पर पीक अवर्स के दौरान शाम छह बजे रात नौ बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है।

    मेरठ जाने की दिशा में यह कट आइपीईएम कालेज के पास बनाया गया था। इस स्थान पर डीएमई से उतरने वाले वाहनों के साथ ही हापुड़ रोड व गाजियाबाद की की ओर से आने वाला ट्रैफिक मर्ज हो रहा था। इससे न केवल सड़क दुघर्टनाओं का खतरा बन रहा था बल्कि यह ट्रैफिक जाम का केंद्र बन गया था। इस एग्जिट प्वाइंट की वजह लोगों यहां पर जाम से जूझना पड़ता था। पीक अवर्स में यह जाम आइपीईएम कालेज से विजय नगर तक पहुंच जाता था।

    निर्बाध सफर के लिए वाहन चालक इसे बंद करने की मांग कर रहे थे। एनएचएआइ ने एक दिसंबर से इस कट को पीक अवर्स में बंद दिया। मंगलवार को दूसरे दिन दैनिक जागरण ने इस कट पर लगने वाले जाम की पड़ताल की। एनएचएआइ ने इस कट को बंद करने से पहले जगह-जगह डिवाइड पर सूचनात्मक साइनेज बोर्ड लगाए हैं। इस बोर्ड पर एग्जिट को बंद करने की सूचना के बारे में लिखा है। यह साइनेज बोर्ड इतना छोटा है कि इसे दूर से पढ़ पाना मुश्किल है। जबकि डीएमई पर 100 किमी प्रति घंटे से से अधिक गति से वाहन चलते हैं।

    इस बोर्ड को पास खड़े होकर ही पढ़ा जा सकता है। जानकारी न होने के अभाव में वाहन चालक कट के पास खड़े होकर इसके बंद होने के बारे में जानकारी कर रहे है। जिस वजह से यहां जाम लग रहा है। हालांकि जाम की स्थिति पूर्व की तरह नहीं है। अब केलव 500 मीटर ही जाम लग रहा है। जबकि पहले दो से पांच किलोमीटर तक जाम लग जाता था। सुबह के समय पीक अवर्स में इस एग्जिट को बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में यहां सुबह के समय पीक अवर्स में जाम की स्थिति बनी रहेगी।

    एबीईएस कालेज के पास वाला एग्जिट प्वाइंट नहीं किया बंद

    दिल्ली जाने की दिशा में एबीईएस कालेज के पास वाले एग्जिट प्वाइंट पर भी डीएमई पर जाम लगता है। इस एग्जिट से क्रासिंग रिपब्लिक व नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने वाले वाहन निकलते हैं। इस एग्जिट को एनएचएआइ ने बंद नहीं किया है। हालांकि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोगों ने इस एग्जिट को बंद होने के बारे में सूचना प्रसारित की थी।

    इंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बनेंगी अतिरिक्त लेन

    एनएचएआई के मुताबिक जाम से स्थायी रूप से निपटने के लिए नेशनल हाईवे-9 पर आइपीईएम व एबीईएस कालेज के इंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर एक-एक अतिरिक्त लेन बनाई जाएगी। दो लेन बनने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। फिलहाल, सुबह और शाम वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लग जाता है। एनएचएआइ सड़क का चौड़ीकरण कराएगा। एक-एक लेन बढ़ने के बाद पीक अवर्स में शुरू की गई कट को बंद करने की व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएचएआइ ने बिना सर्वे किए एग्जिट प्वाइंट बना दिए। अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

