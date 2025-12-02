Language
    गाजियाबाद में चला GDA का बुलडोजर, मुरादनगर में विकसित की जा रही 50 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त

    By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मुरादनगर क्षेत्र में 50 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन दल ने बसंतपुर सैंतली, नबीपुर समेत ...और पढ़ें

    गाजियाबाद प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मुरादनगर क्षेत्र में करीब 50 बीघा भूमि पर चलाया बुलडोजर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मुरादनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों और अनाधिकृत निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। प्रवर्तन जोन दो की टीम ने गांव बसंतपुर सैंतली, नबीपुर, पाइपलाइन रोड और नवीपुर बंबा रोड में निरीक्षण किया।

    बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के मिट्टी भराई, सड़क निर्माण, बाउंड्रीवाल और साइट ऑफिस निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। जोन प्रभारी दो के अनुसार खसरा संख्या 555 ग्राम बसंतपुर सैतली में करीब आठ हजार वर्ग मीटर में सड़क व दीवार निर्माण, खसरा संख्या 27 गांव नवीपुर पाइपलाइन रोड में 10 हजार वर्ग मीटर में मिट्टी भराई और सड़क निर्माण, खसरा संख्या 20 में नवीपुर बंबा रोड दुहाई में करीब 20 हजार वर्ग मीटर में सड़क के लिए मिट्टी भराई, चारदीवारी और साइट ऑफिस निर्माण को ध्वस्त किया।

    कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं ने इसका विरोध जताया तो पुलिस बल व प्रवर्तन टीम ने उन्हें मौके से बलपूर्वक हटाया।