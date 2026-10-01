गाजियाबाद: दिल्ली पुलिस के 30 वर्षीय सिपाही मोहित शर्मा ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद (मोदीनगर)। दिल्ली पुलिस में कार्यरत 30 वर्षीय सिपाही मोहित शर्मा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव ईशापुर की है, जहां सिपाही का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।