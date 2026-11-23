जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर सड़क हादसे में एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हुई है। वहीं, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया।

वहीं, घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए जाम खुलवाया और यातायात को सुचारु कराया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा डीएमई पर बागू के सामने हुआ है। तीन लोग सड़क पार कर रहे थे, इसी दौरान एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।