'घर आकर जीभ खींच लूंगा', लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दी खुली धमकी

संस, लोनी। लोनी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर खुलेआम धमकी देने और उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल विधायक का मजाक उड़ाया, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास किया।

फिलहाल, इस मामले में विधायक समर्थक की शिकायत पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही, आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामले का वीडियो आया सामने मिली जानकारी के अनुसार, नसबंदी कॉलोनी निवासी और विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक गयासुद्दीन ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि मेरठ के रहने वाले फारूख हसन नामक व्यक्ति ने बीती 5 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित (वायरल) किया था।

इस वीडियो में आरोपी ने लोनी विधायक के खिलाफ बेहद अभद्र, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो में आरोपी ने दी खुलेआम धमकी शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में आरोपी फारूख हसन ने खुलेआम धमकी दी। आरोपी ने कहा कि वह आगामी 11 अक्टूबर को लोनी स्थित विधायक के आवास पर पहुंचेगा, उनकी जुबान खींच लेगा और थप्पड़ मारकर उनका मुंह लाल कर देगा।

आरोपी ने मस्जिद और मदरसा गिराने की कही बात इसके साथ ही, आरोपी ने वीडियो में मस्जिद और मदरसा गिराने जैसे संवेदनशील मुद्दों का जिक्र करते हुए लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा हो गया।