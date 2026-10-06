गाजियाबाद की हाई-टेक टाउनशिप में घर का मौका, हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज लॉन्च को तैयार; दूसरे की भी तैयारी

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम के बाद करीब दो दशक के अंतराल पर आकार ले रही आवासीय टाउनशिप हरनंदीपुरम अब चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतरने की ओर बढ़ने लगी है।

पहले फेज के रेरा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब दूसरे फेज को लॉन्च करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। दूसरे चरण के लिए 40 हेक्टेयर जमीन में से करीब 30 हेक्टेयर जमीन जीडीए खरीद चुका है।

शेष 10 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदने के साथ उसका लैंडयूज कन्वर्जन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दूसरे फेज की जमीन, लेआउट और आगे की विकास प्रक्रिया पर मंथन किया गया।

जल्दी पूरी होगी बाकी जमीन लेने की प्रक्रिया उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को शेष जमीन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए, ताकि दूसरे फेज का लेआउट तैयार कर इसे भी योजना का हिस्सा बनाया जा सके। हरनंदीपुरम के पहले फेज का लेआउट जीडीए बोर्ड से स्वीकृत हो चुका है। इसके बाद योजना को रेरा में पंजीकरण के लिए भेजा गया है। रेरा नंबर मिलने के बाद पहले फेज को औपचारिक रूप से लॉन्च करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पहला फेज करीब 49 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इसमें आवासीय उपयोग के साथ व्यावसायिक, सामुदायिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, मनोरंजन और सड़क नेटवर्क की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना की खास बात यह है कि इसे सिर्फ प्लाट काटकर बसाने वाली सामान्य आवासीय कालोनी के बजाय सुनियोजित टाउनशिप के रूप में विकसित करने की तैयारी है। पहले फेज में गोल्फ कोर्स समेत आधुनिक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। हरनंदीपुरम को व्यापक रूप से करीब 521 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इसमें आठ गांवों की जमीन शामिल की जा रही है। जीडीए पहले से ही किसानों से जमीन खरीदने और सहमति के आधार पर बैनामे कराने की प्रक्रिया में जुटा है।