4 करोड़ का शमन शुल्क न चुकाने पर आरओकेएस बिल्डकॉन पर FIR, जीडीए की शिकायत पर केस दर्ज

जासं, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शमन शुल्क और लेबर सेस की भारी-भरकम राशि न चुकाने पर बिल्डर के खिलाफ सख्त रुख किया है। जीडीए के अवर अभियंता (जेई) इम्तेयाज अहमद खान की शिकायत पर नंदग्राम थाना पुलिस ने मेसर्स आरओकेएस बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

यह कार्रवाई ग्राम नूरनगर स्थित 'ऑफिसर्स सिटी-1' परियोजना में बने 'हेरिटेज टावर-टी' के विकासकर्ता द्वारा सरकारी बकाए की अनदेखी करने पर की गई है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई 2025 में ऑफिसर्स सिटी-1 परियोजना के अंतर्गत किए गए निर्माण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा शमन स्वीकृति (कंप्राउंडिंग) प्रदान की गई थी। इसके तहत विकासकर्ता पर नियमानुसार 4.02 करोड़ रुपये का शमन शुल्क और 2.31 लाख रुपये का लेबर सेस जमा करने की कानूनी देनदारी तय की गई थी।

शिकायत में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा बार-बार मांग पत्र और स्मरण पत्र (रिमाइंडर) जारी करने के बावजूद बिल्डर ने बकाए का भुगतान नहीं किया। इसके बाद प्राधिकरण ने विकासकर्ता को 'ओटीएस-2026' (एकमुश्त समाधान योजना) के तहत भी एक और मौका दिया था ताकि वह निर्धारित समय में बकाया राशि जमा कर सके। इसके बावजूद तय समय सीमा तक विकासकर्ता की ओर से कोई शुल्क जमा नहीं कराया गया।