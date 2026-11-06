किसान, जाट और रालोद का साथ! पश्चिम की 126 सीटों पर जीत के लिए क्या है भाजपा का मास्टर प्लान?

हसीन शाह, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर मजबूत पकड़ बनाना भाजपा के लिए अहम है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम की 126 सीटों पर भाजपा को 2017 के मुकाबले 15 सीटों का नुकसान हुआ था।

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस नुकसान की भरपाई करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें जाट मतदाताओं और किसान वर्ग को अपने साथ जोड़ना पार्टी की प्राथमिकता दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को भाजपा इस रणनीति की बड़ी ताकत मान रही है। यही वजह है कि गाजियाबाद में आयोजित पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करने के साथ किसानों के मुद्दे पर भी खास जोर दिया।

आंकड़ा घटकर 85 रह गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट मतदाताओं का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। किसान आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में भाजपा के सामने राजनीतिक चुनौती बढ़ी थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम की 126 सीटों में से 100 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा घटकर 85 रह गया।

रालोद अब भाजपा के साथ एनडीए में वर्ष 2022 के चुनाव में सपा और रालोद ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इसका असर भाजपा के प्रदर्शन पर भी दिखाई दिया। इस बार राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। रालोद अब भाजपा के साथ एनडीए में है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि दोनों दलों के साथ आने से जाट मतदाताओं और किसान वर्ग के बीच उसकी पकड़ मजबूत होगी।