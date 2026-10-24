भाजपा नेत्री नाजिया इलाही को 'सिर तन से जुदा' की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से कटे सिर से फुटबॉल खेलने का भेजा वीडियो

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। भाजपा नेत्री व सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही को पाकिस्तान के आतंकी संगठन से फोन पर सिर तन से जुदा कर फुटबाल खेलने की धमकी मिली है। उन्होंने यह धमकी दो दिन पहले इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर मिली थी। उन्होंने धमकी देने वाले तीन आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पाकिस्तानी नंबर से फोन आया नाजिया इलाही ने बताया कि 21 अक्टूबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे से तीन बजे तक और 22 अक्टूबर करीब सुबह साढ़े नौ बजे उनके मोबाइल पर पाकिस्तानी नंबर से फोन आया। आरोप है कि जिसपर आतंकवादी शहजाद भट्टी के संगठन की ओर से धमकी दी गई है। पाकिस्तान के राणा हुनैन व कुवैत के एजाज तंवर ने उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे हैं।