बैडमिंटन हॉल, जिम और स्विमिंग पूल फिर खुले; गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम में लंबे समय से संसाधनों और सुविधाओं की कमी से जूझ रहे खिलाड़ियों को अब बेहतर खेल माहौल देने की दिशा में काम तेज हुआ है।

जीर्णोद्धार के बाद बंद चल रहे बैडमिंटन हॉल, तरणताल और जिम को फिर से खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इससे प्रशिक्षण के साथ फिटनेस और इनडोर खेलों के खिलाड़ियों को भी राहत मिली है।

स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और बाउंड्रीवाल का निर्माण भी शुरू हो गया है। ट्रैक बनने के बाद एथलेटिक्स खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आधुनिक सुविधा मिलेगी।

वहीं, मैदान और अन्य संसाधनों की सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्रीवाल का निर्माण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बाहरी लोगों की स्टेडियम में एंट्री पर बैन लगा है। खिलाड़ियों के पहचान पत्र से एंट्री दी जा रही है।

इससे नियमित खिलाड़ियों का रिकार्ड व्यवस्थित करने के साथ ही खेल प्रशिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति शुरू होने से प्रशिक्षण व्यवस्था में नियमितता और जवाबदेही बढ़ी है।

हॉकी खिलाड़ियों को एस्ट्रो टर्फ का इंतजार

महामाया स्टेडियम में हॉकी को नई सुविधा देने के लिए हॉकी एस्ट्रो टर्फ लगाने का प्रस्ताव खेल कार्यालय की ओर से खेल निदेशालय को भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद खिलाड़ियों को आधुनिक सतह पर अभ्यास का अवसर मिलेगा। इससे जिले से राष्ट्रीय स्तर के हाकी खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिल सकती है।