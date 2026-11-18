जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सपा नेता आजम खां का रिहाई परवाना डासना जिला कारागार पहुंच गया है।

करीब एक घंटे में आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे। सपा नेता एक नवंबर से न्यायिक हिरासत में डासनरा जेल में बंद हैं। आज आजम की अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम जमानत आदेश कोर्ट में दाखिल कर दिया।