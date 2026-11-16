गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश हुए सपा नेता आजम खान, 4 दिन की ED रिमांड में पूछे गए 80 सवाल

पूर्व मंत्री आजम खां से चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम करीब 80 सवाल पूछ चुकी है। हालांकि, रविवार को पूछताछ के दौरान टीम कोई खास बयान दर्ज नहीं कर सकी। वहीं, चार दिन की रिमांड का आज सोमवार (16 नवंबर) को आखिरी दिन है।

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