गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश हुए सपा नेता आजम खान, 4 दिन की ED रिमांड में पूछे गए 80 सवाल
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। ईडी की चार दिन की ...और पढ़ें
HighLights
आजम खान गाजियाबाद PMLA कोर्ट में हुए पेश।
ईडी ने चार दिन की रिमांड के बाद किया प्रस्तुत।
पूछताछ में 80 सवाल, कोई खास बयान नहीं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज सोमवार को गाजियाबाद की पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में पेश हुए। आजम खान की रिमांड खत्म होने के बाद इडी की टीम ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।
पूर्व मंत्री आजम खां से चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम करीब 80 सवाल पूछ चुकी है। हालांकि, रविवार को पूछताछ के दौरान टीम कोई खास बयान दर्ज नहीं कर सकी। वहीं, चार दिन की रिमांड का आज सोमवार (16 नवंबर) को आखिरी दिन है।
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