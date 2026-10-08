गाजियाबाद और नोएडा में रोशन होंगे 13 हजार से ज्यादा घर, सरकार ने दी बिजली कनेक्शन की मंजूरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डूब क्षेत्र में वर्षों से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के घर अब रोशन होंगे। शासन ने गाजियाबाद और नोएडा के चिन्हित डूब क्षेत्र में बचे हुए 13,150 घरों को अस्थायी बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दी है।

इसके लिए विद्युत ढांचे के विस्तार पर करीब 27.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। लंबे समय से बिजली के वैध कनेक्शन से वंचित परिवारों को इससे राहत मिलने के साथ ही कटिया और अन्य अवैध तरीकों से बिजली लेने की समस्या पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

शासन के निर्देश शासन से मिले निर्देश के क्रम में नोएडा के खंड प्रथम और गाजियाबाद के खंड पंचम और अष्टम में कुल करीब 18,650 मकान चिन्हित हैं। इनमें लगभग 5,500 घरों में पहले से बिजली कनेक्शन हैं, जबकि 13,150 घरों में कनेक्शन दिया जाना बाकी है। नोएडा प्रथम खंड के छिजारसी, चोटपुर आदि क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 हजार कनेक्शन प्रस्तावित हैं।

गाजियाबाद अष्टम खंड के कनावनी में करीब तीन हजार और गाजियाबाद पंचम खंड के शिव विहार में 150 घरों को कनेक्शन मिलेगा। विद्युत ढांचा विकसित करने के लिए नोएडा खंड-प्रथम में 22 करोड़, गाजियाबाद खंड-पंचम में 25 लाख और खंड अष्टम में दो करोड़ की अनुमानित लागत आएगी।

दरअसल, डूब क्षेत्र में करीब 14 वर्षों से विद्युत तंत्र में सुधार संबंधी कार्य नहीं हो सके थे। इससे जर्जर विद्युत व्यवस्था, बिजली चोरी और दुर्घटना का खतरा बना रहा। अब विद्युत ढांचे का विस्तार कर वैध आपूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि शासन ने कनेक्शन देने के साथ शर्त भी स्पष्ट कर दी है।