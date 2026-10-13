जिले के 13 किसानों को फसल क्षति राहत, 20 को सरसों की मिनीकिट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के किसानों के लिए लगभग 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की।

अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में भी सजीव प्रसारण किया गया। 13 किसानों को राहत राशि इस दौरान फसल क्षति मुआवजे के लिए 13 किसानों को राहत राशि से संबंधित प्रमाणपत्र जारी किए गए। वहीं, निश्शुल्क तिलहन मिनीकिट वितरण योजना के तहत 20 किसानों को सरसों के बीज की मिनी किट दी गई। सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले छह किसानों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

योजना का उद्देश्य क्या? योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, लागत कम करना और कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाना है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि एवं किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।