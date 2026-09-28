बदमाशों से ज्यादा कुत्तों का खौफ, गाजियाबाद में 1.18 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा; डॉग बाइट केस 37% बढ़े 

मदन पांचाल, गाजियाबाद। शहर और देहात में लोगों को बदमाशों से ज्यादा अब आवारा कुत्तों का डर सताने लगा है। गलियों, बाजारों और सड़कों पर घूम रहे कुत्तों के झुंड लोगों के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस खतरे की गंभीरता बता रहे हैं। जिले में जनवरी से अगस्त 2026 तक 1,18,795 लोगों को कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए हैं। यानी औसतन हर दिन करीब 487 लोग डॉग बाइट के बाद अस्पताल पहुंचे।

अगस्त तक 1.18 लाख डॉग बाइट आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में 14,428, फरवरी में 16,724 और मार्च में सर्वाधिक 18,913 डॉग बाइट के मामले सामने आए। अप्रैल में 15,846, मई में 15,306, जून में 15,932, जुलाई में 11,052 और अगस्त में 10,594 मामले दर्ज किए गए। इससे साफ है कि गर्मी के महीनों में भी कुत्तों के हमले की समस्या कम नहीं हुई।

चार साल में तेजी से बढ़े मामले स्वास्थ्य विभाग के चार साल के आंकड़ों में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2023 में पूरे जिले में 71,570 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,06,532 और 2025 में 1,38,557 पहुंच गई।

वहीं 2026 के पहले आठ महीनों में ही 1.18 लाख से अधिक लोग कुत्तों के काटने पर उपचार के लिए पहुंचे हैं। पिछले वर्ष जनवरी से अगस्त तक 87 हजार से अधिक मामले थे, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में संख्या करीब 37 प्रतिशत अधिक है।