गाजियाबाद में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, लोगों में भारी आक्रोश; मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी
गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित आंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जिससे पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया।
HighLights
आंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई।
पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा, स्थिति संभाली।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में सोमवार सुबह आंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हलचल मच गई।
प्रतिमा के चेहरे पर गंदा पदार्थ लगाने की कोशिश किए जाने और प्रतिमा पर चढ़ाई गई मालाओं से छेड़छाड़ की बात सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए वहां मौजूद लोगों को शांत कराया।
उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
पुलिस अधिकारी भी मौके पहुंचे
वहीं, अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और प्रतिमा के आसपास मौजूद लोगों से जानकारी ली। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश किसने और किस परिस्थिति में की।