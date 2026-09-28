गाजियाबाद में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, लोगों में भारी आक्रोश; मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में सोमवार सुबह आंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हलचल मच गई।

प्रतिमा के चेहरे पर गंदा पदार्थ लगाने की कोशिश किए जाने और प्रतिमा पर चढ़ाई गई मालाओं से छेड़छाड़ की बात सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए वहां मौजूद लोगों को शांत कराया।