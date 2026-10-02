बिजली चोरों का कारनामा: LT लाइन से कटिया डालकर जला रहे थे घर की लाइट, फिरोजाबाद के 6 घरों में पकड़ी चोरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन मुख्यालय स्तर से प्राप्त गुप्ता सूचना के आधार पर गुरुवार को सुबह नौ बजे से विजिलेंस टीम ने जसराना क्षेत्र के गांव मुस्ताफाबाद, मोहिनीपुर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने घरों में लोगों को कटिया डालकर, मीटर बाइपास कर बिजली चोरी करते पकड़ा। इन घरों में कुल 37 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई।

विजिलेंस के प्रभारी उपनिरीक्षक यतेंद्र सिंह ने टीम के साथ घरों में कनेक्शन चेक कराए। उन्होंने बताया कि गांव मुस्तफाबाद में राहुल के नाम एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन था।

एलटी लाइन पर कटिया डाल, मीटर बाइपास कर चोरी करते पकड़े चेकिंग के दौरान उपभोक्ता को घर के निकट गुजर रही एलटी लाइन पर सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा। सतेंद्र सिंह के परिसर में बिना कनेक्शन ही एलटी लाइन पर कटिया डालकर चोरी करते पकड़ा। इसके अलावा श्याम सिंह, प्रमोद कुमार, किशनवीर और प्रशांत के परिसरों में एक-एक किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पाए गए। इन सभी घरों में लोगों को पांच से सात किलोवाट तक बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इनकी वीडियोग्राफी कराने के बाद आसफाबाद स्थित विद्युत चोरी निरोधक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।