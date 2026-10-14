भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष घोषित: फिरोजाबाद में अनुपम शर्मा और आशा सिंह को जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने मोर्चा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षाें के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। महिला मोर्चा के इन दोनों पदों पर नाम घोषित कर दिए गए। कार्यकर्ताओं ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियाें का स्वागत किया।

महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद की कमान आशा सिंह और महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. अनुपम शर्मा को सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष बनाई गईं आशा सिंह अभी सिरसागंज नगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह महिला मोर्चा की जिला मंत्री रहीं हैं। इस तरह उन्हें महिला राजनीति का अच्छा अनुभव है।

कार्यकर्ताओं की निगाह युवा मोर्चा के अध्यक्षों के नाम पर टिकी महानगर अध्यक्ष अनुपम शर्मा शिक्षाविद होने के साथ ही कई वर्षाें से भाजपा की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता रही है। इसका लाभ उन्हें इस पद के रूप में मिला।