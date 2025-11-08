यूपी के 780 गांवों में घर-घर पहुंचेगा पानी, योगी सरकार ने 2577 करोड़ के बजट की दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जल जीवन मिशन योजना से जिले के 780 गांव में रहने वाले लाखों ग्रामीणों की प्यास बुझाने की तैयारी है। दो कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एटा लोअर कैनाल के निकट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, गांव-गांव भूमिगत जलाशय, ओवरहेड टैंक बनाने के साथ पाइप लाइन विस्तार का कार्य कराया जा रहा है। शासन-प्रशासन स्तर से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की निरंतर समीक्षा हो रही है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जल निगम द्वारा दशकों पहले ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए लगवाए गए हजारों हैंडपंप अब पानी देना बंद कर चुके हैं। वर्षों पुरानी पाइप पेयजल परियोजनाएं दम तोड़ती जा रही हैं। इससे हजारों ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल निगम ने पेयजल संकट से ग्रसित गांवों में एटा की लोअर गंगा कैनाल से पानी लाने की योजना बनाई है।

केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए 2577 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। कार्यदायी संस्था एनसीसी और एल एंड टी कंपनी द्वारा एटा की लोअर गंगा कैनाल के निकट इंटेक प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक, भूमिगत जलाशय बनाने के साथ गांव-गांव पाइप लाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। शासन-प्रशासन की निरंतर निगरानी के चलते प्रोजेक्ट पर अब तक 60 प्रतिशत ही कार्य पूरा हो चुका है।

प्रथम चरण में एनसीसी कंपनी द्वारा यह कराए जा रहे कार्य- 586 एमएलडी - क्षमता का एटा के गांव बढ़ेरा में इंटेक प्लांट

456 एमएलडी - क्षमता का एटा के गांव बढ़ेरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

12,700 केएल - क्षमता का रामगढ़ के उम्मरगढ़ में बूस्टर पंपिंग स्टेशन

2900 केएल - क्षमता का इंदरई में बूस्टर जोनल पंपिंग स्टेशन

1800 किमी - लंबी 600 एमएम की पाइपलाइन बिछेगी

157 किमी - लंबी 60 एमएम की पाइपलाइन