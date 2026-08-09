फिरोजाबाद: परिवार के साथ कांवड़ लेकर आए सपा विधायक सर्वेश यादव, व्यवस्थाएं देखकर जताई खुशी

संवाद सूत्र, फिरोजाबाद। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन-प्रशासन की चौक-चौबंद व्यवस्थाओं ने सपा विधायक को भी कांवड़ लाने के लिए प्रेरित कर दिया। सिरसागंज विधायक और उनके परिवार के लोगों ने सोरों से 11 कांवड़ उठाईं और पैदल यात्रा करते हुए रात में बटेश्वर जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया।

विधायक ने कांवड़ मार्ग में पुलिस व्यवस्था पर खुशी जताई। 30 जुलाई को सावन की शुरूआत से ही कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई थीं। योगी सरकार इस यात्रा को लेकर बहुत संवेदनशील है। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पूरा अमला जुटा है। इससे कांवड़ियों की संख्या बढ़ गई है।

वे लोग भी कांवड़ ला रहे हैं, जो पहले पारंपरिक रूप से नहीं लाते थे। इसी कड़ी में सिरसागंज से सपा विधायक सर्वेश यादव भी पत्नी रामबेटी और परिवार के अन्य सदस्याें के साथ शनिवार शाम सोरों पहुंचे। सुबह वहां से 11 कांवड़ उठाईं और जसराना, शिकोहाबाद होते हुए बटेश्वर तक गए। शाम चार बजे एटा चौराहे पर उन्हें कांवड़ ले जाते देख लोग चौंक गए।

ये किसी मनोकामना के लिए नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए है: विधायक कांवड़ किस मनोकामना के साथ उठाई है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले लखनऊ से लौटते समय जगह-जगह पुलिस फोर्स देख परिवार के लोगों को उत्सुकता हुई। हमने उन्हें बताया कि ये व्यवस्था कांवड़ यात्रा के लिए है। इसके बाद सभी का विचार बना कि हमें भी कांवड़ लानी चाहिए।

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ये किसी मनोकामना के लिए नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। व्यवस्थाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था बहुत बेहतर है। कांवड़ियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वाहन के निकलने के लिए भी रूट डायवर्जन किया गया है।