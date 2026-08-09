फिरोजाबाद में कूलर के टब में डूबने से तीन साल की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगला सिंघी थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद (ठार रामस्वरूप) में रविवार दोपहर तीन वर्षीय मासूम ल की कूलर के टब में डूबने से मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद गांव में भी मातम छा गया।

गांव निवासी हरिओम की तीन वर्षीय बेटी नीलम रविवार दोपहर करीब एक बजे घर के स्नानागार में रखे कूलर के टब में पानी में नहाते समय डूब गई। स्वजन को इसकी जानकारी काफी देर तक नहीं हो सकी। दादा रामेश्वर ने बताया कि नीलम अचानक घर से लापता हो गई थी।