जागरण संवाददाता, शिकोहाबाद। मेहरा कालोनी निवासी शिक्षक की रविवार शाम चार बजे घर के बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर की गैस से दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। स्वजन बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल कर जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मेहरा कालोनी निवासी 45 वर्षीय डा.शैलेंद्र सिंह की रविवार शाम बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर से बनी गैस के कारण मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार, शाम को काफी देर तक बाहर न आने पर स्वजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद स्वजन उन्हें उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां शाम करीब चार बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।