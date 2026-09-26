स्कूल-कॉलेज बंद, गलियों से खेतों तक पानी-पानी; फिरोजाबाद में बारिश बनी मुसीबत

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान काफी हद तक सही निकला। शुक्रवार रात आठ बजे से शुरू हुई वर्षा शनिवार को सुबह 11 बजे तक जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। अधिकतम तापमान में भी तीन डिग्री तक गिरावट आई है।

वर्षा के कारण एक से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। रात से निरंतर वर्षा होने के कारण खेतों, गलियों और सड़कों में पानी भर गया है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया, मिर्च और सब्जी की फसलों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मक्खनपुर सहित कई क्षेत्रों में पूरी रात बिजली न आने से लोगों को बिजली के साथ पेयजल समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।