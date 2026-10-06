फिरोजाबाद: ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी रेडियोलॉजिस्ट गिरफ्तार, फर्जी वर्क ऑर्डर देकर ठगी; तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हैदराबाद की कपड़ा कंपनी से जुड़े करीब 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे रेडियोलॉजिस्ट के. हरिकृष्णा को तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने थाना उत्तर पुलिस के सहयोग से सोमवार को यह कार्रवाई की। आरोपित पिछले तीन माह से विभव नगर स्थित केशव धाम सोसाइटी में किराये पर रह रहा था।

के. हरिकृष्णा एमबीबीएस और एमडी है और वह विभव नगर स्थित गणेश अल्ट्रासाउंड सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा था। तेलंगाना से ईओडब्ल्यू के उपनिरीक्षक वेंकटेश्वर, नरेंद्र और मोहम्मद मौसिम की टीम सोमवार को फिरोजाबाद पहुंची। स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के बाद टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर के आसपास घेराबंदी की और हरिकृष्णा को पकड़ लिया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तेलंगाना पुलिस मंगलवार को ट्रांजिट रिमांड के लिए आरोपित को न्यायालय में पेश करेगी।