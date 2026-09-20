UGC बिल को लेकर फिरोजाबाद में प्रदर्शन: पुलिस से धक्का मुक्की, बैरियर तोड़ने का प्रयास; तीन घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर यूजीसी रोलबैक को लेकर गांधी पार्क में सवर्ण समाज के लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई।

धरना-प्रदर्शन समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारी जिला मुख्यालय पर पदयात्रा कर जाने का प्रयास करने लगे। गांधी पार्क चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बैरियर लगा कर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस फोर्स से प्रदर्शनकारियों की धक्का-मुक्की हो गई।