फिरोजाबाद: गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्री की मौत, मुंह से निकल रहा था झाग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गरीब रथ एक्सप्रेस में शुक्रवार को यात्रा के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। स्टेशन पर रेलवे चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बिहार के जिला भागलपुर के वार्ड नंबर 13 महेशपुर निवासी 34 वर्षीय अरुण राजपाल गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच जी-18 की सीट नंबर 47 पर दिल्ली से भागलपुर जा रहे थे। उनके साथ उनकी साली इंदू देवी भी थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बहनोई दिल्ली में रहकर सफदरजंग अस्पताल से लीवर का इलाज करा रहे थे। वह उन्हें लेकर अपने घर भागलपुर जा रही थीं। रास्ते में अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम को दी।