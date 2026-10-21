एमएलसी चुनाव में भाजपा ने लगाया पूरा जोर: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को फिरोजाबाद-मैनपुरी की जिम्मेदारी, वॉर रूम तैयार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन (एमएलसी) चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही मेयर और विधायक से लेकर मंत्री तक को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यटन मंत्री फिरोजाबाद के साथ मैनपुरी में भी मतदान पर नजर रखेंगे।

जिले में स्नातक मतदाताओं के लिए 22 और शिक्षक मतदाताओं के लिए 11 बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। इस दौरान भाजपा समर्थित सभी मतदाता बूथों पर पहुंचें। इसके लिए पार्टी का पूरा जोर है।

दोनों सीटें जीतने के लिए भाजपा ने लगाया पूरा जोर, वॉर रूम से होगी निगरानी चुनाव के लिए जिले से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक संयोजक और सहसंयोजक पहले से ही नियुक्त हैं। इनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भी यहां रहेंगे। उन्होंने मंगलवार को भी आर्य नगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने चुनाव तैयारियों, बूथ प्रबंधन, मतदाताओं से संपर्क तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं को लेकर पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया। बैठक में महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, मेयर कामिनी राठौर, नगर विधायक मनीष असीजा, पूर्व जिलाअध्य, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।