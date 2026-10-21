MLC Election 2026: भाजपा ने 12 जिलों में लगाई नेताओं की 'फौज', निर्दलीय भी दे रहे टक्कर

जागरण संवाददाता, आगरा। एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव को विधान सभा चुनाव 2027 के सेमी फाइनल के रूप में मानकर मैदान में उतरी भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। मजबूत संगठनात्मक ढांचे से विरोधियों को मात देने के लिए भाजपा ने 12 जिलों में नेताओं की 'फौज' लगा दी है। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2.30 हजार मतदाताओं से लगातार संपर्क के लिए 11.50 हजार नेताओं की ड्यूटी लगाई है।

20-20 मतदाओं का क्लस्टर बनाया गया है। एक नेता को एक क्लस्टर में संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 12 जिले हैं। भाजपा ने एमएलसी शिक्षक के लिए हरि किशोर तिवारी और स्नातक में एमएलसी मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है।

प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही पार्टी ने पूरी ताकत झोक दी है। मतदाताओं से संपर्क करने के लिए सबसे पहले पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को लगाया गया। इसके बाद बड़े पदाधिकारियों ने उनके घर जाकर संपर्क किया। प्रत्याशियाें के साथ जनप्रतिनिधि भी लगातार मतदाताओं से संपर्क में हैं।

मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख एमएलसी चुनाव समन्वयक एमएलसी विजय शिवहरे ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरी ताकत से लगे हैं। इसमें पन्ना प्रमुख से लेकर जिलाध्यक्ष और पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई हैं। शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के साथ ही प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के भी अलग-अलग स्थानों पर सम्मेलन किए गए हैं। एक-एक मतदाता से पार्टी के पदाधिकारी तीन से चार बार तक मिल चुके हैं।

20 मतदाओं का क्लस्टर बनाकर एक नेता को सौंपी जिम्मेदारी अब मतदान वाले दिन उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। 20-20 मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों के साथ पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी दी है। इसमें वर्तमान जनप्रतिनिधियों के पूर्व जनप्रतिनिधि, ब्लाक प्रमुख,चेयमैन भी शामिल हैं। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2.30 लाख मतदाता हैं। इन सभी के लिए 11.50 हजार नेता लगाए गए हैं।