'मेरी मौत की जिम्मेदार पत्नी और साला', ससुरालवालों ने साथ नहीं बेटा तो फंदे पर लटका युवक

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र के आजाद नगर निवासी पवन कुमार ने शनिवार शाम घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब चार घंटे बाद स्वजन को घटना की जानकारी हुई। मौके से मिले सुसाइड नोट में युवक ने पत्नी और उसके भाई को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया गया है कि पवन कुमार का पत्नी नीरज से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद नीरज पिछले रविवार को मायके चली गई थी। शनिवार को पवन अपने बच्चे वरदान को लेने ससुराल पहुंचा था।

मृतक का फाइल फोटो। ससुराल वालों ने बच्चे को नहीं भेजा था साथ आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों ने बच्चे को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। इसके बाद पवन घर लौट आया। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे पवन ने अपने घर में फंदा लगा लिया। करीब चार घंटे बाद स्वजन की नजर उस पर पड़ी तो घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।