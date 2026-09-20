फिरोजाबाद के 50 घरों में दौड़ा हाईटेंशन लाइन का करंट, एक ही परिवार के 4 बच्चे झुलसे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Firozabad News: थाना रसूलपुर क्षेत्र के शांतिनगर में रविवार दोपहर 12:30 बजे हाईटेंशन लाइन का तार घरेलू विद्युत लाइन से टच होने के कारण तेज धमाके के साथ 50 घरों में करंट दौड़ गया। अचानक वोल्टेज बढ़ने से नारायण सिंह के घर के मीटर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर को चपेट में ले लिया।

करंट की चपेट में आने से छत पर मौजूद नारायण सिंह की बेटी संजना, नीतू, राजन समेत एक ही परिवार के चार बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। घर में रखे विद्युत उपकरण भी फुंक गए। इसके साथ ही पीछे बने महेश के मकान का लिंटर चटक गया और मीटर जल गया। इसके साथ ही टीवी सहित अन्य उपकरण फुंक गए। इससे पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।