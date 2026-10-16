फिरोजाबाद के युवक की नोएडा में हत्या, नौकरी के बहाने ले जाकर दोस्तों ने ली जान

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दोस्त युवक को नौकरी का झांसा देकर नोएडा ले गए और उसकी हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया। युवक के लापता होने पर मां उसकी तलाश में नोएडा के पुलिस थानों की खाक छानती रही, लेकिन बेटे का पता नहीं चला। एक महीने बाद जेवर पुलिस ने युवक के कपड़े दिखाए तो मां ने अपने बेटे के बताए।

पुलिस ने बताया कि 20 सितंबर को नहर में मिले युवक के कपड़े हैं। बेटे की हत्या की बात सुनकर मां फफक पड़ी। सिरसागंज के धोबी गली निवासी नीतू के 21 वर्षीय इकलौते पुत्र मोहित को 22 अगस्त को मोहल्ले के ही अंशू और रामचरन गली निवासी छोना नौकरी के नाम पर नोएडा ले गए थे। इस बीच वहां मोहित की अंशू से लड़ाई हो गई।

14 सितंबर को मोहित ने मां को फोन कर रोते हुए इस बारे में बताया और घर आने के लिए रुपये न होने की बात कही। मां ने 250 रुपये पेटीएम कर दिए। इसके बाद से मोहित लापता था। दोस्त भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। नीतू नोएडा के पुलिस थानों की खाक छानती रहीं, लेकिन बेटे का सुराग नहीं लगा। पीड़िता ने मामले की शिकायत पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से की।