फिरोजाबाद में 6 महीने बाद ससुराल लौटी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बारह बीघा क्षेत्र में छह माह बाद ससुराल लौटी महिला की हालत बिगड़ने के बाद गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। पिता ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। रामगढ़ के 12 बीघा निवासी 22 वर्षीय सिमरन उर्फ इलमा की शादी 11 माह पूर्व पास में रहने वाले रिहान के साथ हुई थी।

सिमरन पिछले छह महीनों से अपने मायके में रह रही थीं। गुरुवार शाम को ससुराल आईं थीं। शाम सात बजे वह अपने कमरे में जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी मिलीं। आनन-फानन में पति रिहान अन्य स्वजन के साथ पहले निजी अस्पताल, इसके बाद सरकारी ट्रामा सेंटर आए।

दोनों ही जगह डाक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पति ने बताया कि घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही वह कमरे में बेसुध पड़ी मिलीं। सिमरन के पिता महमूद आरोप लगाया कि शादी के कुछ माह बाद ही ससुरालीजन दहेज की मांग करते हुए उत्पीड़न शुरू कर दिया था।