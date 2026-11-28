जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्राइवेट ट्रामा सेंटर में दवा काउंटर पर लाइन में लगे तीमारदारों ने शनिवार दोपहर युवक को चोर समझकर पकड़ लिया। तीमारदारों के साथ ही अन्य युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे मेडिकल कालेज चौकी पुलिस के सिपुर्द कर दिया। पुलिस की जांच में चोरी की बात साबित नहीं हुई। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ दिया।

प्राइवेट ट्रामा सेंटर में शनिवार दोपहर एक बजे दवा काउंटर पर लाइन में लगकर लोग दवा ले रहे थे। एक तीमारदार ने जेब से रुपये निकाले जाने के शक में वहां खड़े एक युवक को पकड़ लिया। चोर पकड़े जाने का शोर होने पर तीमारदारों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। वह हाथ जोड़ता कर गिड़गिड़ाते हुए चोरी न करने की बात कहता रहा।

लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गुस्साए तीमारदार जमीन पर घसीटते हुए सरकारी ट्रामा सेंटर स्थित मेडिकल कालेज चौकी पर लाए और यहां पुलिस के सिपुर्द कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।