फिरोजाबाद में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 किमी दूर से दिखा धुआं

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद के गांव उरमुरा किरार में टायर से तेल निकालने की फैक्ट्री में रविवार दोपहर 2:30 बजे आग लग गई। फैक्ट्री में टायर होने के कारण आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। स्थित यह थी कि लपटें और काले धुआं का गुबार पांच किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था।

आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गई। तीन बैकहोलोडर की मदद से टायरों को हटाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों आग बुझाने में जुटी थीं। सीएफओ सत्येंद्र पांडेय ने बताय कि रबर और टायर होने के कारण आग बुझाने में परेशानी। पानी के साथ ही फोम का भी इस्तेमाल किया गया।