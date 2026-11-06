फिरोजाबाद में गश्त कर रही पुलिस टीम का वाहन पेड़ से टकराया, चार पुलिसकर्मी घायल
फिरोजाबाद में गश्त के दौरान पुलिस की सूमो गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे सब इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मी घायल ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस की सूमो गाड़ी गश्त के दौरान पेड़ से टकराई।
दो गंभीर घायलों को इलाज के लिए आगरा भेजा गया।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकली पुलिस टीम गुरुवार देर रात हादसे का शिकार हो गई। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में गांव तोतलपुर के समीप पुलिस की सूमो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार सब इंस्पेक्टर समेत चार पुलिस कर्मी घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर किया गया है।
हादसा गुरुवार रात करीब 2:30 बजे हुआ। पुलिस टीम सूमो से इलाके में गश्त कर रही थी। वाहन गांव तोतलपुर के पास पहुंचा, तभी चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद तेज रफ्तार सूमो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।
हादसे में सूमो सवार सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह, कांस्टेबल कफील, सोनू और गौरव घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सिंहराज सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को तत्काल सरकारी ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया।