फिरोजाबाद में भतीजे ने चाचा के नाम पर लिए 29 लोन, 1 करोड़ का बीमा करा बेटी को बनाया नॉमिनी; 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्कूटी का लोन करवाने के नाम पर भतीजे ने चाचा के दस्तावेज ले लिए। उन दस्तावेजों पर अलग-अलग बैंक और फाइनेंस कंपनियों से 1.31 करोड़ के 29 लोन ले लिए। इसके साथ ही चाचा का एक करोड़ रुपये का बीमा करवाकर अपनी बेटी को नामिनी बना दिया। शिकायत के आधार पर जांच के बाद पुलिस ने 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रागिनी शर्मा ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि उनके ससुर जितेंद्र शर्मा बजरंग ट्रेडर्स नाम से आटो पार्ट्स का व्यापार करते हैं। उन्होंने लोन पर स्कूटी लेने के लिए आवेदन किया था। इसकी भनक लगने पर दुकान पर काम करने वाले रिश्ते के भतीजे विवेक शर्मा ने साजिश रची। लोन पास कराने का झांसा देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन ले लिया।