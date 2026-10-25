फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में भट्ठी लीक होने से लगी आग, दमकल विभाग ने 6 घंटे बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दक्षिण थाना क्षेत्र में स्थित एक कांच फैक्ट्री में रविवार रात भट्ठी लीक होने से आग लग गई। गर्म लावा परिसर में फैल गया। इससे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। दमकल ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद भट्ठी की मरम्मत की गई।

ढोलपुर रोड स्थित नन्नुमल ग्लास फैक्ट्री में शनिवार देर रात 11 बजे भट्ठी लीक होने से आग फैल गई। इससे भट्ठी परिसर में रखे सामान में आग लग गई। हादसे के समय फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने हाईड्रेंट और फायर इंस्टीग्यूसर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।