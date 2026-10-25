दिल्ली के नरेला में डीडीए प्राइम अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर आग, छह दमकल गाड़ियां मौके पर

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला स्थित डीडीए प्राइम अपार्टमेंट में शनिवार को आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन (छह) गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था। वहां रहने वाला परिवार काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। नुकसान की विस्तृत जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है।