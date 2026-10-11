फिरोजाबाद में चार्जिंग पर लगी स्कूटी की बैट्री फटने से घर में लगी आग, चपेट में आने से झुलसे दंपती

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैट्री फटने से चंद्रवार गेट स्थित एक घर में रविवार सुबह आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में सो रहे दंपती झुलस गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और दंपती को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सरकारी ट्रामा सेंटर में उपचार के बाद दोनों को आगरा रेफर किया गया है।

दक्षिण थाना क्षेत्र के चंद्रवार गेट निवासी 55 वर्षीय प्रदीप कुमार अग्रवाल किराना व्यापारी हैं। वह इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। शनिवार रात दुकान से घर आने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी को घर में चार्ज पर लगा दिया। रविवार सुबह 3:40 बजे तेज धमाके के साथ स्कूटी की बैट्री फट गई और घर में आग लग गई। चपेट में आने से प्रदीप कुमार और उनकी 54 वर्षीय पत्नी झुलस गए। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दंपती को बाहर निकालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।