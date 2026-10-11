फिरोजाबाद में दिवाली पर घरों का लुक बदलने की तैयारी, डिस्टेंपर छोड़ प्लास्टिक पेंट चुन रहे लोग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दिवाली करीब है। कुछ घरों में साफ-सफाई शुरू हो चुकी है। इसी के साथ पेंट बाजार की चमक भी बढ़ने लगी है। अपने आशियाने को खूबसूरत रंगों से चमकाने के लिए पेंट बाजार में ग्राहक अपनी पसंद के मुताबिक पेंट खरीद रहे हैं। कंपनियों ने भी ग्राहकों की पसंद और मांग के अनुरूप आपूर्ति तेज कर दी है। पहले लोग अपने घर को पेंट कराने के लिए चूना, डिस्टेंपर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चलन बदल गया है और इसकी जगह प्लास्टिक पेंट और इमल्शन ने ले ली है।

घरों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए इस बार लोग प्लास्टिक इमल्शन पेंट की मांग सबसे अधिक कर रहे हैं। कंपनियां भी इसी अनुरूप पेंट उपलब्ध कर रहीं हैं। कारोबारियों के मुताबिक कंप्यूटर की सहायता से ग्राहकों के पास तमाम रंगों के विकल्प मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस बार लोग भी त्योहार के पहले अपने घरों का लुक बदलना चाहते हैं। आकर्षक रंग-रोगन कराने के लिए लोग बाजार का रूख करने लगे हैं।

प्लास्टिक पेंट की मांग की वजह आम पेंट की तुलना में इसका ज्यादा देर तक टिकना है। इसको एक बार लगाने के बाद कई साल की छुट्टी हो जाती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह ज्यादा गंदा नहीं होता है और एक बाद कपड़ा मारने पर साफ हो जाता है। इस पेंट की 20 किलो पैक बाजार में दो हजार से 4500 रुपये तक में बिक रहा है।

बाजार में इस समय प्लास्टिक पेंट की मांग अधिक है। इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। लंबे समय तक चलने और धोने पर साफ होनेे की वजह से अधिकांश लोग प्लास्टिक, इमल्शन पेंट को अधिक पसंद कर रहे हैं। निशांत जैन, पेंट विक्रेता