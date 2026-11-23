संवाद सूत्र, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। बनीपुर गांव में सोमवार सुबह छह बजे घरेलू विवाद के दौरान बीच-बचाव करने आए ससुर के साथ पुत्रवधू ने मारपीट कर दी। मारपीट का सदमा बुजुर्ग सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने पुत्रवधू पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि कुछ ग्रामीणों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया। पुलिस ने शव मेडिकल कालेज भिजवाते हुए महिला को हिरासत में लिया है।

मैनपुरी रोड पर स्थित गांव बनीपुर निवासी 62 वर्षीय किसान रमेश चंद्र बघेल की सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के बड़े बेटे मोहन दत्त ने बताया कि उसका छोटा भाई रघुनाथ दिल्ली में हलवाई की एक दुकान पर काम करता था और दीवाली पर घर आने के बाद वह रुक गया था। दोनों पति-पत्नी के बीच आए-दिन विवाद होता रहता था।

सोमवार सुबह रघुनाथ की पत्नी नीतू ने अपने मायके फोन किया, जिसके बाद सुबह पांच बजे उसके पिता और दो भाई लढूपुरा-करहल रोड सिरसागंज से उसके घर पहुंचे। आरोप है, कि सुबह छह बजे वह सबसे पहले उसके भाई के साथ मारपीट करने लगे। जब उसके पिता बीच-बचाव करने पहुंचे तो उसके छोटे भाई की पत्नी ने उसके पिता के सिर के बाल पकड़ लिए और जमकर मारपीट कर दी।