दूध पीने वालों को सताया डर, पहुंचे डॉक्टर के पास; फिरोजाबाद में पागल कुत्ते के काटने से आक्रामक हुई गाय

संवाद सूत्र, टूंडला (फिरोजाबाद)। दूध पीने पर डर सताए। ऐसा अजब मामला पहली बार सुना होगा। दरअसल जिस गाय का दूध लोग पीते आ रहे थे, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया। अब गाय आक्रामक हो गई है। इसके बाद दूध पाने वाले चिंतित हो उठे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर डॉक्टर की राय ले रहे हैं और एंटी रैबीज वैक्सीन लगवा रहे हैं।

पालतू गाय को करीब दो महीने पागल कुत्ते ने काटा था। अब गाय में आक्रामकता आ गई है। बुधवार को गाय मालिक स्वजन सहित एंटी रैबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। वह दो माह से उसी गाय का दूध पी रहे थे। जिससे वह चिंतित हैं।

नगला सिंघी थाना क्षेत्र के गांव धीरपुरा निवासी बृजेश कुमार ने बताया कि उनकी पालतू गाय को करीब दो माह पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था। गाय दूध देती थी। परिवार के सदस्यों के साथ दूधिया भी उसका दूध ले जाता था। अब गाय में कुत्ते के काटने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।वह आक्रामक हो गई है।