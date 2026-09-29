नोएडा जा रहे थे DFO विकास नायक: फिरोजाबाद में कार हादसे में गई जान, डिवाइडर तोड़कर मारी स्कॉर्पियो ने टक्कर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 11 बजे नगर खंगर क्षेत्र में हुए हादसे में इटावा के जिला वन अधिकारी (डीएफओ) और उनके कार चालक की मौत हो गई। डीएफओ फिरोजाबाद में भी तैनात रहे थे। कुछ महीने पहले ही उनका इटावा स्थानान्तरण हुआ था।

उनकी एक्सूयवी-700 कार में स्कॉर्पियाे की टक्कर से हादसा हुआ। स्कॉर्पियो सवार कोलकाता के दंपती सहित तीन लोग घायल हुए हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के रहने वाले थे विकास नायक राजस्थान के नागौर निवासी 36 वर्षीय डीएफओ विकास नायक कार से चालक 25 वर्षीय देवांश और 65 वर्षीय केशवती के साथ लखनऊ से नोएडा की ओर जा रहे थे। नगला खंगर थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 69 पर उनकी कार में दूसरी तरफ से अनियंत्रित होकर आई स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी।

हादसे में डीएफओ और उनके चालक की मौत हो गई, जबकि केशवती गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया गया है कि केशवती कानपुर में तैनात रेंजर उपासना की मां हैं। उन्हें जेवर जाना था। इसलिए डीएफओ के साथ जा रहीं थीं।